Tygo Land jaar langer bij FC Groningen, Pelle Clement en Rijk Janse nieuwe aanwinsten

Foto FC Groningen. Tygo Land

FC Groningen huurt Tygo Land voor nog een jaar van PSV. Dat meldt RTV Noord. Ook meldt de omroep dat middenvelder Pelle Clement van Sparta en doelman Rijk Janse van NEC naar Groningen komen.

De 20-jarige Land uit Peize speelde het afgelopen seizoen ook al op huurbasis voor FC Groningen. De middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Heerenveen en ging vervolgens naar PSV. Daar speelde hij voornamelijk bij Jong PSV, maar speelde ook negen wedstrijden in de hoofdmacht.

Toch leek het PSV verstandig om Land te verhuren om meer ervaring op te doen.Land speelde in het begin weinig bij FC Groningen, maar veroverde in de loop van het seizoen een basisplaats.

De 30-jarige Clement werd opgeleid bij Ajax en speelde daarna bij Reading, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en de afgelopen drie seizoenen bij Sparta.

De 24-jarige Rijk Janse is de broer van Dies Janse, die afgelopen seizoen door FC Groningen van Ajax werd gehuurd. Janse is derde doelman bij NEC en speelde één wedstrijd in het eerste elftal van de ploeg uit Nijmegen.