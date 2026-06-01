Twee Stadjers jaren de cel in wegens internationale drugshandel

Twee Groningers van 34 en 36 jaar oud zijn maandag voor het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden en vijf jaar cel wegens drugshandel. Dat meldt RTV Noord.

Naast de Groningers moet ook een 59-jarige man uit Veendam voor vier jaar de cel in. De 34-jarige Stadjer wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem was acht jaar gevangenisstraf geëist. De mannen moeten ook 600 duizend euro aan illegale verdiensten terugbetalen.

Het trio was tussen maart en eind mei 2020 actief in de internationale drugshandel. Het ging om 160 kilo harddrugs, 40 duizend XTC-pillen en 700 kilo aan hennep en soft-drugs.

De mannen liepen tegen de lamp toen de Franse en Nederlandse politie hun versleutelde chatberichten wisten te ontcijferen. Daardoor kon de politie meelezen over de drugshandel en de transporten er van.