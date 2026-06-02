Twee maanden cel voor mishandeling ex-partner en vriendin in Groningse COA-locatie

Een 36-jarige man krijgt twee maanden cel voor de mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin in een COA-locatie in Groningen. Dat is een stuk lager dan de drie jaar celstraf die het OM eiste, omdat de rechtbank de man niet veroordeelt voor poging tot doodslag. De rechtbank legt de man alleen straf op voor een ‘normale’ mishandeling.

De man drong op 14 september vorig jaar op slinkse wijze de afgesloten kamer van zijn ex-partner binnen. Volgens de rechtbank trok hij haar aan de haren, kneep hij haar keel dicht terwijl hij bovenop haar zat, sloeg hij haar hoofd meerdere keren tegen de vloer en deur en sloeg hij haar in het gezicht. Ook een toevallig aanwezige vriendin werd mishandeld. Zij werd volgens de rechtbank aan haar haren door de kamer gesleurd, geduwd en geslagen. Volgens justitie had hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn ex-partner zou overlijden door haar keel dicht te knijpen.

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechters is onvoldoende vast te stellen hoe lang en met hoeveel kracht de keel werd dichtgeknepen. Uit medisch onderzoek blijkt wel letsel aan de hals, maar volgens de rechtbank was dat relatief beperkt en zou de verstikking slechts enkele seconden hebben geduurd. Daardoor kan niet bewezen worden dat sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood.

Ook voor poging tot zware mishandeling ontbreekt volgens de rechtbank voldoende bewijs. Hoewel de rechtbank bewezen acht dat het hoofd van de vrouw meerdere keren tegen de grond werd geslagen, is onvoldoende duidelijk met welke kracht dat gebeurde. Medisch onderzoek liet bovendien geen hoofdletsel zien.

De mishandelingen acht de rechtbank wel bewezen. Daarbij woog de rechter mee dat het geweld pas stopte nadat medebewoners van het COA de deur forceerden en de verdachte vluchtte. Ook rekent de rechtbank het de man aan dat de mishandeling plaatsvond in bijzijn van de huilende minderjarige dochter van het stel.

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een contactverbod. De man is niet eerder veroordeeld in Nederland, gaf aan geen contact meer te willen met zijn ex-partner en er loopt inmiddels een scheidingsprocedure waarin ook afspraken over hun dochter kunnen worden gemaakt. De ex-partner krijgt wel een schadevergoeding van 1.100 euro aan smartengeld, plus wettelijke rente. Zij had 4.500 euro geëist.