Turfsingel tot eind juni deels dicht

De Turfsingel in Groningen is sinds maandagochtend afgesloten op de kruising bij de Maagdenbrug en de Kattenhage. Auto’s, fietsers en bussen moeten tot en met zaterdag 27 juni omrijden.

De afsluiting is aan de centrumzijde en geldt voor alle verkeer richting het Schuitendiep.

Auto’s moeten omrijden via de Spilsluizen, de Noorderhaven, de Westersingel, de Aweg, de Eendrachtskade, de Emmasingel, de Stationsweg, de Griffeweg en de Europaweg. Fietsers hebben een route via de Oude Ebbingestraat, het Kwinkenplein en de Sint Jansstraat als alternatief. Bussen rijden nu van UMCG Noord via de Oostersingel naar het Damsterdiep.