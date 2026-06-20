Zomers weer: terrassen mogen vanavond opnieuw langer open

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De terrassen in de gemeente Groningen mogen ook in de nacht van zaterdag op zondag een uur langer openblijven. Vanwege het aanhoudende warme zomerweer heeft de gemeente opnieuw het zogeheten ‘Tropisch Weer Scenario’ geactiveerd.

“Vanwege het warme weer mogen de terrassen in de binnenstad in de nacht van zaterdag op zondag tot 03.00 uur openblijven”, laat de gemeente weten. “Voor de terrassen buiten het centrum geldt vannacht een sluitingstijd van 02.00 uur, en terrassen die direct aan het water liggen mogen tot middernacht (00.00 uur) openblijven.”

Ook de afgelopen dagen kregen horecaondernemers al extra ruimte door het zomerse weer. De regeling treedt in werking zodra de weersvoorspellingen aan specifieke eisen voldoen. “Als het KNMI voor de volgende dag een middagtemperatuur verwacht van 27 graden of hoger, kunnen de horeca-inspecteurs van de gemeente besluiten om het Tropisch Weer Scenario (TWS) toe te passen”, legt de gemeente uit.

Wanneer dit scenario actief is, krijgen ondernemers met een terrasvergunning automatisch toestemming om hun terras een uur langer open te houden dan normaal.