Treinverkeer tussen Stad en Leeuwarden lamgelegd door stroomstoring

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Door een stroomstoring rijden al een groot deel van de dinsdagmiddag geen treinen tussen Groningen-Europapark en Leeuwarden.

De storing begon in eerste instantie op het traject tussen Zuidhorn en Hurdegaryp. Kort daarna breidden de problemen zich uit en kon op het gehele treintraject niet meer gereden worden.

Arriva en ProRail verwachten vooralsnog dat de storing rond 17.00 uur is opgelost. Tot die tijd zet Arriva stopbussen in tussen Groningen, Zuidhorn, Grijpskerk, Buitenpost, De Westereen, Feanwâlden, Hurdegaryp en Leeuwarden.