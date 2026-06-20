Treinverkeer rond Groningen ontregeld door stroom- en seinstoringen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het treinverkeer op verschillende trajecten in en rond de stad is ontregeld. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat de problemen in het begin van de middag opgelost zijn.

Op het traject tussen Groningen en Zwolle is sprake van een stroomstoring. De problemen begonnen rond 10.45 uur. “Door een stroomstoring rijden er tussen Beilen en Groningen Europapark geen treinen”, meldt de NS. Volgens de spoorvervoerder worden er inmiddels bussen ingezet, maar de capaciteit daarvan is zeer beperkt. De huidige verwachting is dat de problemen tot ongeveer 13.15 uur gaan duren. Reizigers richting Zwolle wordt geadviseerd om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

In het noorden van de provincie rijden er daarnaast al sinds halverwege de ochtend geen treinen tussen Uithuizermeeden en de Eemshaven. De oorzaak hiervan is een seinstoring die rond 08.00 uur ontstond. ProRail is op de locatie aanwezig om het defect te herstellen. Ook op dit traject is de verwachting dat het treinverkeer rond 13.15 uur weer kan worden hervat.