Treinlijnen van NS krijgen vaste nummers

Foto: Joris van Tweel

Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf dienstregeling 2027 nummers. Daardoor kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer.

Die nummers moeten op een duidelijke kaart komen en daarom roept NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Reizigers kennen de lijnnummers al van de bus, tram en metro. Het moet het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercity’s en Sprinters krijgen elk een eigen lijnnummer. Het nummer voor de sprinter tussen Assen en Groningen wordt S61. Het nummer voor de intercity Groningen – Den Haag wordt IC5 en dat van Groningen – Rotterdam wordt ICD7.

Komende week laat NS een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. Daar krijgen reizigers de vraag hoe ze de lijnnummers ervaren, bijvoorbeeld op borden en in de app. Op basis daarvan past NS de manier waarop lijnnummers in de reisinformatie terechtkomen nog aan.

Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van NS en ook van consumentenorganisaties, zoals Rover. “Lijnnummers kunnen de reisinformatie, zeker bij werkzaamheden en verstoringen, sterk verbeteren”, zegt Frank Visser van Rover. “Daarom pleit Rover hier al jaren voor.”