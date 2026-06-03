Travis Hernes tekent contract voor vier jaar bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft middenvelder Travis Hernes definitief overgenomen van Newcastle United. Hij staat nu tot medio 2030 onder contract.

De 20-jarige Noor speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor de FC. De club heeft de koopoptie nu gelicht. Hernes kwam vorig seizoen elf keer in actie, waarvan drie wedstrijden als basisspeler. De international van Jong Noorwegen kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. Hij heeft zowel de Noorse als de Jamaicaanse nationaliteit.

Hernes begon met voetballen in Noorwegen en kwam na zijn verhuizing naar Engeland terecht in de jeugdopleiding van Shrewsbury Town FC. In 2023 maakte hij de overstap naar Premier League-club Newcastle United. Daar kwam hij voornamelijk in actie in het Onder-21 team. Ook werd hij een half jaar verhuurd aan Aalborg in Denemarken.