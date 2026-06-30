Tot middernacht geen treinen tussen Stad en Zuidhorn: ‘Stroomstoring veroorzaakt door blikseminslag’ (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Tussen Groningen en Zuidhorn rijden tot na middernacht (woensdag om 00.15 uur) geen treinen door een stroomstoring. De storing is volgens spoornetbeheerder ProRail het gevolg van de zware onweersbuien van afgelopen weekend.

Door een blikseminslag rijden er sinds dit weekend geen treinen op het traject tussen Groningen en Zuidhorn Sindsdien schuift ProRail het tijdstip waarop de storing verholpen zou zijn telkens met een volledige dag of nacht.

ProRail laat weten dat aannemers in de nachten verschillende relais en de energievoorziening hebben vervangen. Daarna werden echter nog meer doorgebrande relais ontdekt die door de blikseminslag zijn beschadigd. Daardoor blijven sein- en wisselstoringen optreden.

ProRail liet eerder op dinsdag al weten dat er druk wordt gewerkt aan een nieuw herstelplan. Tot die tijd blijven reizigers tussen Groningen en Zuidhorn aangewezen op vervangend busvervoer. Reizigers kunnen met de trein reizen tussen Leeuwarden en Zuidhorn. Vanaf Zuidhorn rijden twee keer per uur vervangende bussen naar Groningen en andersom.