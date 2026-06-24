Toenemende druk op drinkwater door hitte: ‘Ga later douchen, hergebruik water voor de tuin en was je auto even niet’

Door het warme weer gebruiken Groningers vooral in de ochtend en avond meer drinkwater. Waterbedrijf Groningen kan dat nu nog gewoon aan, maar roept inwoners en bedrijven wel op om hun watergebruik te spreiden en bewuster met drinkwater om te gaan.

Volgens het waterbedrijf is het drinkwaterverbruik in de afgelopen dagen tijdens de piekuren met ongeveer vijftien tot twintig procent gestegen. Dat komt doordat mensen bij warm weer vaker douchen, hun zwembad vullen en de tuin sproeien.

Waterbedrijf Groningen kan die extra vraag nu nog aan: “Maar als iedereen tegelijkertijd drinkwater gebruikt, ontstaat er druk op het systeem. Daarom is spreiden beter.”

Later en korter douchen, laat op de avond de tuin sproeien en geen auto’s wassen

Het waterbedrijf vraagt inwoners dus om zich bewust te zijn van wanneer ze de kraan opendraaien en hoeveel water ze dan gebruiken:

“Gebruik drinkwater op verschillende momenten van de dag, bijvoorbeeld door later te douchen en korter te douchen en pas ’s avonds laat de tuin te sproeien. Vul een zwembad ook niet helemaal met drinkwater en gebruik het water opnieuw, bijvoorbeeld voor de planten in de tuin.”

Zelf een auto wassen op de oprit is ook geen goed idee, stelt het waterbedrijf: “Maak gebruik van een wasstraat voor je auto of was je auto even niet. In een wasstraat of wasbox wordt het water gereinigd en hergebruikt.”