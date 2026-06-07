Toekomst van lammetjes in stadskudde onzeker na ontsnapping: PvdD bezorgd over welzijn

Foto: Stadskudde Groningen

Er wordt onderzocht of lammetjes volgend jaar wel opnieuw met hun moeders in de Groningse stadskudde naar de stad af moeten reizen. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van Partij voor de Dieren naar aanleiding van een uitbraak, waarbij het antwoord niet helemaal tot tevredenheid leidt.

Het onderwerp werd door de fractie op de politieke agenda gezet nadat de stadskudde vorige week wist uit te breken. Raadslid Linda Wijnalda-Dussel: “De dieren dreigden op de ringweg te belanden, en in zo’n situatie komt de veiligheid van weggebruikers direct in het geding. Maar wij zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we ons niet ook zorgen zouden maken over het welzijn van de dieren zelf. Wij zijn benieuwd naar een reflectie van het college over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Denk aan de locaties waar de kudde verblijft, maar ook aan het feit dat schapen van oudsher vluchtdieren zijn.”

Stadskudde

De gemeente zet de schapen van de Stadskudde Groningen in als milieuvriendelijk en ecologisch alternatief voor het traditionele en mechanische maaien. Het gaat om een zogeheten ecologisch beheer: de schapen eten divers en verspreiden via hun vacht en mest zaden, wat de biodiversiteit in de bermen en gebieden ten goede komt.

Als er één schaap over de dam is…

Wethouder Manouska Molema (PRO) beantwoordde de vragen namens de afwezige wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren). Molema legde uit dat het incident inmiddels is geëvalueerd. “Wat hier is gebeurd, volgt eigenlijk het bekende spreekwoord: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. In de middag waren de schapen geschoren. Op dat moment stond er tijdelijk geen stroom op de afrastering en heeft een van de lammetjes kans gezien het net te beschadigen. Toen de herder na gedane arbeid vertrok, is de stroom weer op het hek gezet, zonder dat de beschadigde plek is opgemerkt. De dieren waren op dat moment niet gestrest en lagen rustig bij te komen.”

In de loop van de avond zag een van de schapen via de zwakke plek toch kans om door de omheining te breken, waarna de rest van de kudde volgde. “De situatie had voorkomen kunnen worden als er vooraf een betere controle was uitgevoerd”, gaf Molema toe. “Dat is ook de belangrijkste conclusie: er gaat voortaan strenger gecontroleerd worden. Tegelijkertijd kun je dit soort situaties nooit helemaal uitsluiten. Daarom gaan we erover nadenken of het wel verstandig is om de lammetjes volgend jaar weer met de stadskudde mee te laten gaan.”

Stress door nieuwe coupe

Met die overweging doelde Molema op het feit dat het scheren die middag voor de nodige stress had gezorgd. Om de ooien te kunnen scheren, werden de lammetjes tijdelijk bij hun moeders weggehaald. Het weghalen, en toen de kudde naderhand weer werd samengevoegd, zorgde voor stress, ook omdat de lammetjes door de ‘nieuwe coupe’ hun moeders niet meer herkenden.

Voor de Partij voor de Dieren is het weglaten van de lammetjes echter niet zomaar de juiste oplossing. Wijnalda-Dussel: “Bij een uiteindelijke overweging moet het brede welzijn centraal staan. De natuurlijke band tussen een moeder en haar lammetjes is immers van groot belang voor de dieren.” Molema zegde toe dat er bij het definitieve besluit een brede afweging zal worden gemaakt.