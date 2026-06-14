Timmerdorp Groningen breidt uit met speciale jongerenweek: “Pubers passen slecht bij spelende kinderen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook dit jaar vindt er op het terrein van Westpark weer Timmerdorp Groningen plaats. In totaal vindt het evenement in de zomervakantie verspreid over drie perioden plaats.

“We hebben dit jaar twee weken voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar”, vertelt de organisatie van het Timmerdorp. “De eerste week vindt plaats van 3 tot en met 6 augustus en de tweede week van 10 tot en met 13 augustus. Kinderen die 7 jaar oud zijn, mogen ook meedoen. We laten deze inschatting aan de ouders. Ouders weten namelijk het beste of hun kind zich comfortabel voelt in een grote groep kinderen en goed een hamer kan hanteren.”

Jongerenweek voor pubers

In de week van 27 tot en met 29 juli zijn jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar welkom. “Naar aanleiding van eerdere jaren hebben we gekozen voor een jongerenweek. Het is voor het eerst dat we zoiets aanbieden. De ervaring leert dat sommige kinderen van deze leeftijd het leuk vinden om zelf de boel te rooien. We willen deze week niet exact afbakenen, maar open laten voor eigen inbreng. Ook hier geldt dat ouders het beste kunnen inschatten in welke week hun kind thuis hoort. We hopen met deze scheiding de groepsdynamiek te verbeteren. Aanklooiende pubers passen slecht bij spelende jongere kinderen; de wereld waarin zij leven verschilt als dag en nacht.”

Timmerdorp Groningen is al jaren een begrip in de regio. De eerste tien edities werden gehouden op het voorterrein van het Suikerunieterrein. In 2023 vond daar de laatste editie plaats, waarbij de organisatie liet weten dat het na tien edities tijd was om de bakens te verzetten. Timmerdorp verhuisde naar Tuinindestad op het Westpark, waarbij de organisatie in handen kwam van Tuinindestad. De afgelopen edities verliepen succesvol, waarbij de nieuwe organisatie diverse veranderingen doorvoerde.

Bij veel belangstelling extra ticketronde

Zondag is de kaartverkoop voor de editie van komende zomer gestart. “Voor de eerste week van Timmerdorp zijn er vooralsnog 20 kaarten beschikbaar. Voor de tweede en derde week zijn er voorlopig 100 kaarten beschikbaar. Als een week snel uitverkocht raakt, overwegen wij een tweede ticketronde”, besluit de organisatie.

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte vorig jaar een reportage: