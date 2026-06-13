Tijdelijke Visserbrug defect: fietsers en voetgangers moeten omlopen via Brugstraat

Foto: Rieks Oijnhausen

De tijdelijke Visserbrug aan het Hoge der A kampt zaterdag met een storing. Door het technische defect kunnen fietsers en voetgangers geen gebruik maken van de brug.

“Er is sprake van technisch malheur”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Groningen. “Fietsers en voetgangers krijgen het advies om de A over te steken via de verderop gelegen Brugstraat. Het scheepvaartverkeer heeft overigens geen last van de problemen.” Op dit moment is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren.

Slepende kwestie

Deze zomer is het precies twee jaar geleden dat de oorspronkelijke Visserbrug voor herstelwerkzaamheden werd weggehaald. Uit een technische inspectie werd destijds duidelijk dat een van de scharnieren kapot was, waardoor het brugdek niet meer veilig open en dicht kon. Sinds september 2024 ligt er een tijdelijke noodbrug nabij de voormalige Visserbrug die uitsluitend bedoeld is voor langzaam verkeer.

Vorige week werd duidelijk dat de definitieve nieuwe brug op zijn vroegst pas eind 2027 in gebruik kan worden genomen. Voor de fractie van de Partij voor het Noorden was dit aanleiding om haar teleurstelling uit te spreken. “Eigenlijk is het onbegrijpelijk”, vertelde Leendert van der Laan van de partij afgelopen week. “De afgelopen jaren is er moord en brand geschreeuwd rond het proces over de nieuwe Gerrit Krolbrug; dat dit allemaal zo lang moest duren. Maar bij de Visserbrug is de situatie niet anders. Echter met één groot verschil: de gemeente heeft hier alles volledig in eigen hand. De brug is van onszelf en de grond waarop de brug staat is ook van onszelf. Je hebt alle touwtjes in handen en toch duurt deze stremming al jaren.”

Ondertussen zijn de logistieke en economische gevolgen van de afsluiting groot. Van der Laan: “Je hebt het hier over een belangrijke verbinding. Door de stremming gedraagt het verkeer in de hele noordwesthoek van de binnenstad zich anders. Dat heeft economische gevolgen voor de ondernemers die in de directe omgeving zitten. Zij zijn simpelweg veel slechter bereikbaar.”

Verslaggever Lars Faber sprak afgelopen week met Van der Laan: