Tijdelijke staking OV woensdagochtend tot 8.00 uur: “Ik dacht alleen dat de treinen niet reden”

Bus- en treinvervoerders reden deze woensdagochtend niet tussen 04.00 en 08.00 uur vanwege een staking van vakbonden FNV en CNV. De bonden zijn tegen het voorgenomen besluit van de regering om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de WW, WIA en de AOW.

Enkele reizigers waren toch verrast toen zij woensdagochtend vroeg aankwamen bij het Hoofdstation. “Van de treinen wist ik dat ze staakten, maar van de bussen niet”, zegt een reiziger. Een man die over het busstation loopt, was ook van plan de bus te nemen. Hij werkt in de ouderenzorg. “Ik had later pas op de reis-app gekeken en daar stond met koeienletters: er rijdt geen bus. Dus het is mijn eigen schuld, haha.”

De vakbonden stonden gedurende de staking bij de busstalling van Qbuzz aan de Peizerweg. De sociale voorzieningen als de WW en WIA zijn volgens Jaap van de Bos van CNV regelingen waar niet op bezuinigd kan worden, zeker als je als werkende onverwachts ziek wordt. “Als de regering dat gaat versoberen, wat is er dan wat je verder helpt?”

Buschauffeur en FNV-lid Henk Rozema staat ook bij de groep. “Er een sociale pot waar onze pensioenafdrachten en andere gelden in komen”, zegt hij. “Die pot wil deze regering gewoon plunderen. Het is weer de onderkant van de samenleving die wordt getroffen.”

Rozema was twee jaar geleden nog ziek door kanker. “Gelukkig ben ik daarvan hersteld. Maar als ik was uitgevallen, dan was ik de klos.” Toch zijn de werkcondities als buschauffeur in de tussentijd zwaarder geworden volgens hem. “Vroeger had ik tussen de ritten door nog een halfuurtje pauze en nu ben ik negen uur aan het werk met twee keer twintig minuten pauze.”

Als de onderhandelingen op niets uitdraaien, zullen er meer acties komen deze zomer zeggen de vakbonden.