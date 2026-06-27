Tientallen dode vissen aangetroffen in Hoornsegraft in Corpus den Hoorn

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de Hoornsegraft in de wijk Corpus den Hoorn zijn zaterdagmiddag tientallen doden vissen aangetroffen. Volgens een nieuwsfotograaf gaat het onder andere om karpers, snoeken en baarzen.

“Ik denk dat het al snel richting de honderd dode vissen gaat”, vertelt een ooggetuige die bij het water staat. “Het stinkt hier inmiddels ook behoorlijk. Niet alle vissen zijn overigens dood; je ziet er ook nog een aantal die aan het oppervlak naar lucht happen.” De Hoornsegraft is een watergang die onderdeel uitmaakt van de waterstructuur rond de Donderslaan en het nabijgelegen sportpark Corpus den Hoorn.

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Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Oorzaak onbekend

Een woordvoerder van waterschap Noorderzijlvest bevestigt de situatie: “Naar aanleiding van de situatie zijn handhavers naar de locatie gegaan. Ze hebben daar inderdaad flink wat dode vissen aangetroffen. We hebben direct zuurstofmetingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het zuurstofgehalte in orde is. Ook hebben we het water bekeken, waarbij we geconstateerd hebben dat het diepere stuk van de graft schoon is. Dat maakt het dus onduidelijk waarom deze vissen zijn gestorven. Dat is voor ons nu echt gissen.”

Duidelijk is ook dat de problemen voorlopig nog niet voorbij zijn: “We hebben in deze situatie direct rondgebeld met partners om de dode vissen weg te halen. Dat gaat vandaag echter niet lukken. Dit kan pas maandag op zijn vroegst gebeuren.”