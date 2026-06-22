Terrassen tot en met zondag uur langer open vanwege hitte

Het terras van De Kostery aan de Grote Markt - Foto via Google Maps - Streetview (april 2024)

De terrassen in de gemeente Groningen mogen van dinsdag 23 juni tot en met zondag 28 juni een uur langer openblijven. Vanwege het warme weer heeft de gemeente het zogeheten ‘Tropisch Weer Scenario (TWS)’ geactiveerd. Dat gebeurt wanneer het KNMI voor de volgende dag een middagtemperatuur van 27 graden of hoger voorspelt.

Terrassen in de binnenstad mogen openblijven tot 03.00 uur en buiten het centrum geldt een sluitingstijd van 02.00 uur ’s nachts. Terrassen aan het water mogen tot middernacht geopend zijn.

Daarnaast mogen horecaondernemers al vanaf 11:00 uur ’s ochtends de terrasstoelen buiten zetten, in een groter gebied dan normaal. Dit geldt ook voor horecagelegenheden zonder terrasvergunning, met de voorwaarde dat de doorgang voor voetgangers vrij blijft.

Mocht het uiteindelijk minder warm worden dan voorspeld, dan mogen horecaondernemers alsnog gebruikmaken van de extra terrasuren.