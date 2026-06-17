Terrassen in Stad mogen donderdag weer uurtje langer open vanwege de warmte

Foto: Joris van Tweel

De terrassen in Groningen mogen donderdagavond en -nacht weer een uurtje langer open blijven, omdat het zomers warm wordt in Stad.

Omdat er donderdag sprake is van het zogenaamde Tropisch Weer Scenario (TWS) mogen de terrassen in het centrum van Stad tot 03:00 uur ’s nachts open zijn. Buiten het centrum mogen de terrassen tot 02:00 uur ’s nachts open. Aan het water kan er tot middernacht geborreld worden.

Horecaondernemers mochten donderdagochtend om 11:00 uur ’s ochtends de terrasstoelen al buiten zetten, in een groter gebied dan normaal. Horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen óók tafels en stoelen buiten zetten, behalve als ze de doorgang voor voetgangers hinderen.

Ook de dagen na donderdag blijft de temperatuur hoog, dus de kans is groot dat de terrassen ook vrijdag en komend weekend langer open mogen blijven.