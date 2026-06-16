Ten Post maakt zich op voor dorpsfeest: “Samen voetbal kijken wordt één van de hoogtepunten”

Johan Pleizier bij de dorpsvlag van Ten Post. Foto Johannes Rienks

In Ten Post vindt komend weekend het dorpsfeest plaats. Van vrijdag tot en met zondag worden diverse activiteiten gehouden. “Het hoogtepunt is waarschijnlijk het samen kijken naar de voetbalwedstrijd van Oranje op zaterdag.”

Ook vorig jaar vond in Ten Post een dorpsfeest plaats. Voorheen werd in het dorp een complete feestweek georganiseerd. “Een week lang was er dan feest, waarbij alles versierd was. Maar we vinden het momenteel niet zo gepast om zoiets groots op te zetten. Als dorp zitten we midden in de versterkingsoperatie; er wordt druk afgebroken en gebouwd. Veel inwoners hebben echt wel wat anders aan hun hoofd”, liet het dorpsbelang vorig jaar weten. Daarom werd gekozen voor een compacter dorpsfeest, dat zo succesvol was dat dit nu een vervolg krijgt.

“Op vrijdag beginnen we met een kindermiddag”, vertelt de organisatie. “Op het IJsbaanveldje vinden verschillende spelletjes plaats voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. In de avond hebben we een filmavond. Bij Houthandel Reinders aan de B. Kuiperweg gaan we gezamenlijk een film kijken.”

Voetbal kijken op groot scherm

Op de zaterdag staat een garagesale op het programma. “Hier hebben zich inmiddels al zo’n 25 gezinnen voor opgegeven. Mensen zetten tijdens dit evenement hun garages open om spullen te verkopen die ze niet meer nodig hebben. In de middag vindt een volleybal- en lijnbaltoernooi plaats op het IJsbaanveldje. Vanaf 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een borrel en hamburgers, en we gaan daarna op een groot scherm het Nederlands elftal bekijken dat het opneemt tegen Zweden. Afhankelijk van het resultaat, zou dit wel eens het hoogtepunt van het weekend kunnen worden.”

Het dorpsfeest wordt op zondag afgesloten met een kerkdienst in het dorpshuis. “Samen hopen we er weer een mooi feest van te gaan maken.” Bewoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk de dorpsvlag, die vorig jaar gepresenteerd werd, buiten te hangen tijdens het feestweekend.