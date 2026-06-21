Ten Post kijkt terug op geslaagd dorpsfeest: “Het dorp komt weer tot leven”

Johan Pleizier bij de dorpsvlag van Ten Post. Foto Johannes Rienks

Ten Post kijkt terug op een geslaagd dorpsfeest. De afgelopen dagen vonden er in het dorp verschillende activiteiten plaats. Volgens Hannah Venhuizen van de organisatie trok het feest dit jaar beduidend meer inwoners dan de editie van vorig jaar.

Hannah, hoe is het feest verlopen?

“Het was ontzettend leuk en we hebben echt een heel geslaagd weekend gehad. Het programma begon afgelopen vrijdagmiddag met een kindermiddag op het IJsbaantje. Van tevoren hadden we een heel circuit met verschillende spellen bedacht, maar op het laatste moment hebben we daar een buikglijbaan aan toegevoegd. Ik zal je eerlijk vertellen: de kinderen hadden zóveel aandacht voor die buikglijbaan, dat er van het hele circuit weinig terecht is gekomen. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Zo zie je maar weer dat eenvoud heel sterk kan zijn. Je kunt van alles organiseren, maar vaak doe je al snel te veel.”

In de avond stond er een filmavond op het programma, toch?

“Dat klopt. Elk jaar zoeken we daar een unieke locatie voor uit. Dit jaar kwamen we terecht bij Houthandel Reinders in het dorp. Tussen het hout en de planken hebben we gezamenlijk een film gekeken. Van tevoren hadden we op sociale media een poll opengezet met de vraag welke film de mensen graag wilden zien. Daar vielen twee dingen in op: het moest humor bevatten en het moest Nederlandstalig zijn. Daardoor kwamen we uit bij de film Huisvrouwen bestaan niet. Het werd een ontzettend gezellige avond. Dit is echt een succesvol onderdeel en we willen dit volgend jaar absoluut opnieuw doen, dus we gaan alvast op zoek naar een nieuwe, leuke locatie.”

En toen brak de zaterdag aan…

“We begonnen de ochtend met een garagesale, waaraan 25 huishoudens in het dorp deelnamen. De belangstelling daarvoor was heel groot. Bij zo’n garagesale zetten mensen de deuren van hun garage open om spullen te verkopen die ze niet meer nodig hebben. We hebben begrepen dat sommige deelnemers goed verkocht hebben en anderen wat minder, maar het is vooral heel gezellig geweest. Ook was het bij een van de deelnemers mogelijk om de achtertuin in te lopen voor een schilderijexpositie. Het ging om schilderijen die de bewoonster helemaal zelf had gemaakt.”

In de middag zou er gesport worden op het ijsbaantje, maar dat liep anders?

“Het was inderdaad de bedoeling om een volleybal- en lijnbaltoernooi te houden, maar dat hebben we op het laatste moment afgelast. We bekeken de weersvoorspellingen en het werd simpelweg veel te warm om intensief te sporten. Wat doe je dan op zo’n moment? Omdat er in de regio vanwege de hitte meer evenementen werden afgeblazen, hebben wij ook het zekere voor het onzekere genomen. Daardoor zaten we overigens niet met een gat in de programmering: we hebben het dorpsterras gewoon wat naar voren geschoven. Hier konden inwoners elkaar ontmoeten, gezellig bijkletsen en een koel drankje drinken.”

Zaterdagavond keken jullie samen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal. Hoe was de sfeer?

“Tussendoor was er livemuziek en lekker eten, en om 19.00 uur hebben we met z’n allen voor een groot scherm plaatsgenomen. Wat echt fantastisch was, is dat iedereen bleef kijken: van jong tot oud, de groep was heel gemêleerd. En dan uiteindelijk zo’n daverende overwinning van Oranje! Dat was voor ons feest wel een beetje de kers op de taart. Daarna hebben we er nog een mooie avond van gemaakt. Zondag is het dorpsfeest afgesloten met een feestelijke kerkdienst met livemuziek, die zo’n honderd mensen trok. Kortom: in alle facetten was het een prachtig weekend.”

De afgelopen jaren is er veel geschreven over Ten Post. De aanleidingen waren vaak niet leuk, want de inwoners hebben het door de versterkingsoperatie zwaar voor de kiezen gehad. Als ik jou zo hoor, is het dorp echt aan het opkrabbelen?

“Dat proces is nog lang niet afgelopen. Ik ga niet zeggen dat het dorp één grote bouwput is, maar het is hier nog lang niet klaar. En vergeet niet dat de coronacrisis destijds ook haar sporen heeft achtergelaten. Het bestuur dat het dorpsfeest organiseert is de afgelopen jaren deels vernieuwd. Dat heeft voor een frisse wind gezorgd, waardoor de levendigheid in het dorp is toegenomen. We zoeken nu ook heel bewust de samenwerking: met sportvereniging TEO bijvoorbeeld, maar ook met de ijsbaanvereniging en de gemeente. En wat je zegt klopt: Ten Post wordt door dit soort activiteiten weer meer een dorp. Mensen ontmoeten elkaar. Dat zag je ook bij deze editie, waarin we meer en ook andere inwoners wisten te bereiken dan voorheen. Dat is heel waardevol.”

Zit een volgende editie er volgend jaar weer in?

“De komende weken gaan we eerst rustig bijkomen. We zijn in elk geval van plan om het afgelaste volleybaltoernooi te verplaatsen naar wellicht september; dan hebben we deze zomer nog iets leuks om naar uit te kijken. Wat volgend jaar betreft: we gaan binnenkort evalueren en bespreken wat we dan gaan oppakken. Kijk, vroeger hadden we eens in de vijf jaar een groot dorpsfeest met versierde straten. De wens is dat dit ooit weer terugkomt. Aan de andere kant: we moeten ergens beginnen. Feit is dat door de versterking het dorp nu nog behoorlijk op de kop staat. Een feest moet passend zijn, en dat is dit weekend heel goed geslaagd.”