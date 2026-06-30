Tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte (50) van steekpartij in De Hoogte

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie eist een tbs-behandeling met dwangverpleging tegen een vijftigjarige man uit de gemeente Het Hogeland voor het neersteken van een 16-jarige jongen aan de Johan de Wittstraat in De Hoogte.

Volgens het OM sprak de verdachte op de bewuste avond van 19 augustus 2025 twee jongens aan. De man zou hebben gevraagd waar het Noorderstation is. Toen het slachtoffer zijn telefoon pakte en aan de man liet zien waar hij naartoe moest, werd de jongen uit het niets neergestoken. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het OM noemt het dinsdagochtend daarom ‘een wonder’ dat het slachtoffer aanwezig was in de rechtszaal.

De vijftigjarige Hogelandster werd twee dagen na het incident aangehouden. De verdachte ontkent de steker te zijn geweest en zegt nog steeds niet te begrijpen waarom hij vastzit. Maar de officier van justitie is ervan overtuigd dat hij wel de steker is geweest. Het slachtoffer en meerdere andere personen zouden de man hebben herkend en de reisgegevens van de Hogerlandster zouden overeenkomen met het incident. Ook is op beelden te zien dat hij de beide jongens enige minuten volgde. Maar omdat de vijftigjarige verdachte van niets zegt te weten, is het ook voor het OM gissen naar een motief voor de steekpartij.

De verdachte kreeg tien jaar geleden ook al eens tbs opgelegd, ook toen vanwege een steekpartij. De verdachte is behandeld en woonde ten tijde van het steekincident zelfstandig met ambulante begeleiding, aldus het OM. Na zijn aanhouding is de Hogelandster opnieuw onderzocht en de conclusie luidt opnieuw: door diverse stoornissen kan de steekpartij niet aan de man worden aangerekend.

De officier van justitie volgt deze constatering en vroeg de rechter daarom om de vijftigjarige Hogelandster te ontslaan van rechtsvervolging vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid. De rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.