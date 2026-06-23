Taakstraf en rijontzegging voor vrouw uit Haren voor veroorzaken dodelijk ongeluk op A28

Foto: Tom Veenstra

Een 40-jarige vrouw uit Haren is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twaalf maanden (waarvan acht maanden voorwaardelijk) voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de A28 bij Assen.

Op 4 november 2024 stond toen een auto met pech stil op de rijbaan van de snelweg. De bestuurster uit Haren reed daar met ongeveer 105 kilometer per uur achterop. De 44-jarige bestuurder van de stilstaande auto overleed ter plekke.

Volgens de rechtbank was de vrouw vlak voor de botsing afgeleid door haar telefoon. Uit onderzoek blijkt dat op haar toestel, kort voor het ongeval, verschillende apps werden geopend, waaronder haar mail en haar WhapsApp. De rechtbank stelt dat zij de stilstaande auto, ondanks de alarmlichten, daardoor niet opmerkte. Met de cruise controle aan reed de vrouw, zonder te remmen of uit te wijken, op volle snelheid tegen de stilstaande auto aan. Andere weggebruikers hadden deze auto wel gezien en reden eromheen.

De rechtbank vindt daarom bewezen dat de vrouw zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Wel tempert de rechter de strafeis van het OM: van de rijontzegging van twaalf maanden zijn er acht voorwaardelijk en de rechtbank legt geen voorwaardelijke celstraf op. Volgens de rechtbank heeft de vrouw haar leven verder op orde, is de kans op herhaling klein en is ze de kostwinner van een gezin met drie jonge kinderen.