Synagoge stelt profielwerkstukprijs over arme Joodse Groningers in

Foto: Groninger Archieven

Synagoge Groningen stelt per komend schooljaar de Nico Rost-Profielwerkstukprijs in. De prijs gaat naar leerlingen die een bijzonder profielwerkstuk (PWS) hebben gemaakt.

Een initiatiefgroep in samenwerking met de synagoge stelt de prijs ter beschikking voor leerlingen die hun PWS maken over een thema gerelateerd aan de allerarmste vervolgden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De prijs is genoemd naar verzetsstrijder en publicist Nico Rost, in Groningen bekend door zijn boek ‘De vrienden van mijn vader’. Daarin beschreef hij het lot van de allerarmste Joodse Groningers. “Juist de allerarmsten zaten in een fuik,” zegt Maarten Duijvendak, één van de initiatiefnemers. “Gebrek aan geld maakte overleven vrijwel onmogelijk. Vluchten of onderduiken was nu eenmaal duur.”

De prijs gaat naar een PWS van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de drie noordelijke provincies. Duijvendak: “Wij moedigen daarbij initiatieven aan die deze geschiedenis verbinden met vergelijkbare actuele maatschappelijke vraagstukken.”

De initiatiefnemers waren afgelopen najaar ook verantwoordelijk voor een herdenkingsplaquette voor het Joodse proletariaat, nabij de synagoge. De prijsuitreiking voor de PWS vindt volgend voorjaar plaats tijdens een bijeenkomst in de synagoge. Meer informatie over de prijs is te vinden op de website van de synagoge.