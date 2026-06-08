Subsidie voor groen dak of tuin nog tot 30 juni aan te vragen

Inwoners en ondernemers in de gemeente Groningen kunnen nog tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor maatregelen zoals een groen dak, groene gevel, groene tuin, wadi of waterput. Daarna sluit de subsidieregeling tot 2027.

Met de subsidie wil de gemeente Groningen inwoners helpen zich beter voor te bereiden op de gevolgen van extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenval. Groene daken en andere vergroeningsmaatregelen dragen onder meer bij aan wateropvang, verkoeling en biodiversiteit.

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 30 juni via de website van de gemeente.