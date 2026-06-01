Studentenvereniging verwacht maandagavond duizend gasten tijdens openluchtdiner op Vismarkt

Op de Vismarkt in Groningen wordt maandagavond voor de zesde keer het Vismarktdiner gehouden. Studenten van vereniging Navigators (N.S.G.) organiseren het diner en verwachten ongeveer duizend bezoekers.

Het gratis diner is bedoeld om verschillende groepen in de stad met elkaar in contact te brengen. Alle Stadjers zijn welkom, maar de organisatie richt zich specifiek op dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, internationale studenten, vluchtelingen en gezinnen.

De maaltijd gaat vergezeld met drinken en live muziek. De maaltijden zijn vegetarisch en halal. Vanwege de omvang van het evenement wordt geen rekening gehouden met allergieën. Inschrijven kan via deze link.