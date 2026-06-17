Studententeam uit Stad wint wedstrijd voor zelfrijdende auto’s

Teamlid Constança Damásio in de auto met de beker - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Het studententeam van de Universiteit van het Noorden (de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Noorderpoort) heeft dinsdag de Self Driving Challenge van de RDW gewonnen.

Tien studententeams namen het dinsdag tegen elkaar op bij het RDW Testcentrum in Lelystad met zelfrijdende auto’s. De voertuigen moesten een parcours met onder meer stoplichten en zebrapaden zo snel mogelijk en zonder fouten afleggen binnen een kwartier.

Tijdens de eerste poging maakte het winnende team fouten door over lijnen te rijden en niet op de juiste plek voor een stoplicht te stoppen. Bij een tweede poging ging dat beter en de auto behaalde een maximale snelheid van tien kilometer per uur.

In combinatie met een vrijwel foutloze rit leverde dat de studenten de eerste plek op in de ‘open categorie’. In deze categorie moet het team zelf het voertuig bouwen en coderen. Ieder team heeft dus een unieke auto, waarvan ze problemen met bijvoorbeeld het remmen of sturen zelf moeten oplossen.