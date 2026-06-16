Studentenkoepels eisen actie van Tweede Kamer: “Toegankelijk onderwijs is de basis voor gelijke kansen”

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Verschillende studentenorganisaties hebben dinsdag in Den Haag het manifest ‘Studeren zonder drempels’ overhandigd aan de Tweede Kamer. De organisaties roepen hiermee op tot een toegankelijkere studieomgeving in het hbo en wo, omdat studenten met een beperking nog altijd tegen te veel drempels aanlopen.

De actie van onder andere het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wordt ondersteund door duidelijke cijfers. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt namelijk dat een kwart van de mensen met een beperking vindt dat hun onderwijsinstelling onvoldoende aanpassingen doet. Volgens het VN-verdrag handicap, dat inmiddels tien jaar geleden in Nederland werd geratificeerd, hebben deze studenten immers wettelijk recht op volwaardige deelname.

Basis voor gelijke kansen

“Studenten met een beperking moeten onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun belastbaarheid”, stelt aankomend ISO-voorzitter Allis Richardson. “Onderwijsinstellingen dienen maatwerk te faciliteren voor deze studenten. Toegankelijk onderwijs is geen uitzondering op de regel, maar is de basis voor gelijke kansen.”

Het manifest bevat een reeks concrete voorstellen om het hbo en wo toegankelijker te maken. Zo willen de organisaties dat er landelijke minimumnormen komen voor ondersteuning. Nu verschilt de hulp nog te veel per hogeschool of universiteit. Door vaste afspraken te maken, hoeven studenten bovendien niet telkens opnieuw te bewijzen dat hun beperking nog bestaat.

“Echte toegankelijkheid begint bij luisteren naar de studenten over wie het gaat”

Daarnaast wordt er gepleit voor structurele investeringen in hybride onderwijs en digitaal lesmateriaal. Volgens de studentenorganisaties moet toegankelijkheid al vanaf het eerste lesontwerp worden meegenomen, zodat studenten niet meer afhankelijk zijn van individuele uitzonderingsposities. Ook moeten alle fysieke onderwijsgebouwen dringend aan de vastgestelde toegankelijkheidsnormen gaan voldoen.

Naast de praktische en materiële aanpassingen eisen de organisaties een cultuuromslag bij de overheid en de onderwijsinstellingen. Plannen worden nu nog te vaak van bovenaf bedacht, zonder de doelgroep zelf te raadplegen. “Echte toegankelijkheid begint bij luisteren naar de studenten over wie het gaat”, benadrukt Richardson. “Door persoonlijke ervaringen structureel mee te nemen, ontwerp je maatregelen die ook écht werken.”

LSVb-voorzitter Maaike Krom kijkt uit naar de politieke vervolgstappen in Den Haag: “Een beperking mag studenten niet in de weg staan om onderwijs te volgen. Met dit manifest kan de Tweede Kamer met duidelijke oplossingen aan de slag.” De studentenkoepels benadrukken dat toegankelijkheid een collectieve, landelijke verantwoordelijkheid is en niet langer mag worden afgeschoven op losse, individuele scholen.