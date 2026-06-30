Studenten rijden in ruim drie weken van Stad naar Barcelona voor onderzoek naar preventie hart- en vaatziekten

Foto: Burgemeester Roelien Kamminga (via Instagram)

Acht studenten uit Groningen zijn dinsdagochtend op de racefiets vertrokken voor een fietstocht van ruim 2.700 kilometer naar Barcelona. Met de actie zamelen de leden van studentenvereniging Vindicat geld in voor onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten.

Burgemeester Roelien Kamminga gaf dinsdagochtend op het Martinikerkhof het startschot voor de tocht, die zo’n drieënhalve week duurt. De studenten uit Stad doen mee aan de actie Heart to Handle, samen met teams uit Delft en Amsterdam op de racefiets om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek.

Vorig jaar fietste het Groningse team, dat dit jaar bestaat uit acht fietsers en vier begeleiders, nog naar Zadar in Kroatië en haalde daarmee 51.000 euro op. De teller voor dit jaar staat nog niet zo hoog met ruim 5.300 ingezamelde euro’s. Het ingezamelde geld gaat dit jaar naar de PREVENT-CREATE-studie. Dat onderzoek richt zich op de invloed van erfelijke aanleg en leefstijl op een plotselinge hartstilstand.

Wie een donatie wil doen voor de sponsortocht van de studenten, kan dat hier doen. Via Instagram volg je alle inspanningen van Heart to Handle Groningen.