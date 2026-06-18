Studenten fashion opleidingen Alfa-college tonen hun creaties

De Martinikerk was woensdagavond het toneel van studenten van de fashion opleidingen van het Alfa-college.

Na een generale gingen de studenten de catwalk op om de bezoekers te laten zien was ze zoal in huis hebben. De studenten hadden al hun creativiteit er op los gelaten om zo origineel mogelijk te zijn.

Dat varieerde van kleding voor dragqueens, een hoed met een opvallende zeilboot of outfits geïnspireerd door clowns.

Volgens Marjan Deenen van het Alfa-college kunnen de studenten straks op diverse plaatsen terecht. Ze kunnen ontwerper worden bij een bedrijf en diverse studenten gaan dat bij hun voormalige stage-plek doen. Ook zijn er studenten die een eigen bedrijf beginnen. Daarnaast is er een groep die de studie als een tussenfase ziet en een vervolgopleiding gaat doen.