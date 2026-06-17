Student uit Stad bouwt studentenkamer om tot mini-fabriek voor gratis menstruatieproducten

Gratis menstruatieproducten aanbieden dankzij advertenties op de verpakking. Dat doet de 22-jarige Jesper Smit uit Groningen sinds deze woensdag met ‘Something For Nothing’ vanuit zijn studentenkamer in Stad.

‘Kranten in plaats van maandverband, daar schrok ik van’

De student Ondernemerschap en Retail Management kwam op het idee na het zien van een Amerikaans voorbeeld: “Een bedrijf uit de VS geeft gratis water weg door middel van advertenties op de verpakking. Dat vond ik zo’n tof businessmodel, toen dacht ik: ‘Goh, wat zijn nog meer producten die eigenlijk gratis zouden moeten zijn?”

Na gesprekken met vriendinnen en zijn zus kwam al snel het probleem van maandverband naar voren. “Ik merkte dat zij hier behoorlijk geïrriteerd over waren. Waarom moeten ze voor deze producten betalen terwijl ze er niks aan kunnen doen”, vervolgt Jesper. “Daarnaast leeft één op de tien vrouwen in zogeheten ‘menstruatiearmoede’. Meisjes op middelbare scholen die geen maandverband gebruiken, maar zijn aangewezen op een oude krant, daar schrok ik van.”

‘Duizend doosjes inpakken met WK op de achtergrond’

Daarom ging Jesper opzoek naar sponsoren die zijn gratis menstruatieproducten wilden financieren. “Ik ben echt langs de deuren gegaan. Pitchen en het gewoon proberen. En dat heeft gewerkt, bijvoorbeeld bij de kapperszaak. Ik ben gewoon naar binnen gelopen, heb mijn idee verteld en binnen twee minuten was het rond.”

Inmiddels staat de kamer van de student vol met pakken maandverband, tampons en kartonnen doosjes. Op de doosjes staan, voor de pilot van ‘Something For Nothing’, de logo’s van vier sponsoren. Jesper moet het maandverband en de tampons zelf in de doosjes stoppen. “Het is veel werk. Voor de pilot zijn het nu duizend doosjes in totaal. Eerst deed ik er 125 in vijf uur. Ik ben toen ondertussen het WK gaan kijken met mijn huisgenootjes en die zijn me gaan helpen. We hadden echt één grote productie rond de tafel en toen deden we er 300 in twee uurtjes. Van het voetbal hebben we weinig gezien.”

Bestellen? Dat doe je hier

Groningers kunnen de producten (tampons en maandverband) vanaf deze woensdag gratis bestellen via deze website. Per adres geldt een maximum van twee doosjes. “Ik moet even kijken hoe snel alles wordt geleverd, want ik ga het allemaal zelf bezorgen op de scooter”, vertelt Jesper lachend. “Zo kan ik de kosten zo laag mogelijk houden.”