Student & Stad wil extra inzet tegen toenemende misstanden bij huisvesting internationale studenten

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De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ziet een toename van misstanden bij de huisvesting van internationale studenten. Een jaarlijks rapport ziet een toename van oplichting, te hoge huren en slechte woonomstandigheden onder deze groep. De raadsfractie van Student & Stad wil daarom woensdag van het Groningse college weten wat de gemeente, de RUG en de Hanze daaraan kunnen doen.

Volgens de LSVb melden internationale studenten zich steeds vaker met complexe problemen: kamers zonder ramen, woningen waar studenten zich niet kunnen inschrijven, onverklaarbare kosten, viezigheid, bedwantsen, het niet terugkrijgen van borg en het huren zonder geldig contract.

Ook het aantal meldingen over oplichting blijft volgens de LSVb hoog. Buitenlandse studenten denken soms een kamer te hebben gevonden, maar die blijkt bij aankomst in Nederland helemaal niet te bestaan. De LSVb wijst erop dat internationale studenten extra kwetsbaar zijn, omdat zij vaak geen netwerk hebben om op terug te vallen en niet altijd weten waar ze juridische hulp kunnen krijgen.

Student & Stad wil daarom van het gemeentebestuur weten of het de problemen ook in Groningen ziet als een bedreiging voor het welzijn van internationale studenten: “Dit hoort niet in Groningen veilige, inclusieve en gastvrije internationale studentenstad”, stelt raadslid Ivar Kuper.

De partij wil daarom dat de gemeente extra stappen zet om, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, internationale studenten al voor hun komst en direct na aankomst beter te informeren over hun rechten als huurder. Ook het Steunpunt Huren moet hier genoeg oog voor hebben, besluit de fractie.