Student & Stad kritisch op coalitieakkoord: ‘Studenten worden vergeten’

Foto: Student en Stad

Net als de meeste oppositiepartijen is ook Student Stad kritisch op het nieuwe coalitieakkoord van PRO Groningen, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie. Volgens de raadsfractie is er te weinig aandacht voor studenten en jongeren in de plannen voor de komende jaren.

Vooral op het gebied van wonen ziet Student & Stad problemen, stelt de fractie op Instagram. De partij wijst erop dat nieuwe studentenhuizen alleen op Zernike worden gepland en dat er slechts 500 woningen bijkomen. Ook stoort de fractie zich eraan dat er geen nieuwe vergunningen komen om met drie mensen samen te wonen. Volgens Student & Stad horen studenten juist in de stad thuis.

Ook over evenementen is de partij niet tevreden. Er komt geen nieuwe evenementenlocatie, dancefeesten mogen volgens de plannen maximaal tot 23.00 uur duren en het aantal geluidsdagen wordt niet uitgebreid.

Daarnaast mist Student & Stad extra aandacht voor studentenwelzijn. De partij wijst op het uitblijven van uitbreiding van de capaciteit voor soa-tests en drugstesten. Ook vindt de fractie dat er te weinig aandacht is voor preventie.

Blijdschap met vers brood op zondagochtend en bescherming bestaande kamers

Toch ziet Student & Stad ook positieve punten in het akkoord. De partij is wel blij dat bakkers op zondagochtend eerder open mogen en dat er wordt geïnvesteerd in groen en duurzaamheid. Ook is de fractie positief over plannen om de omzetting van kamers naar zelfstandige studio’s tegen te gaan en over extra geld voor cultuur.

Verder noemt Student & Stad het positief dat eerdere voorstellen van de partij terugkomen in het akkoord. Zo krijgt de Nachtvisie incidenteel budget en moeten er bij evenementen safe spaces beschikbaar zijn.