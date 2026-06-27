Streep door Culturele Zaterdag Oosterparkwijk: Kunstmarkt en Grijs! festival afgelast wegens hitte

Foto: Rolf Hamminga

De vijfde editie van de Culturele Zaterdag in de Oosterparkwijk, die gepland stond voor zaterdag 27 juni, gaat niet door. Zowel de organisatie van de Ooster Art Kunstmarkt als die van het Grijs! festival hebben besloten de evenementen af te gelasten vanwege de tropische hitte. De bedoeling is dat de evenementen later dit jaar zullen plaatsvinden.

De afgelopen maanden hebben de organisaties zich voorbereid op het festival. De beslissing om het evenement te annuleren was geen makkelijke beslissing. De Ooster Art Kunstmarkt zat met 25 kramen helemaal volgeboekt en zou wegens succes zelfs worden doorgetrokken naar Mien Toentje. De warmte die voor zaterdag wordt verwacht, maakt het echter onverantwoord om het festival door te laten gaan.

“Helaas moeten besluiten om het te annuleren”

“Vanwege het weer en de hitte hebben we de Ooster Art Kunstmarkt helaas moeten afzeggen”, laat Jacqueline Pieters van de werkgroep ‘Oosterpark Nooit Saai’ weten. “We verzetten de markt naar later in het jaar.” Een nieuwe datum voor de kunstmarkt wordt binnenkort bekendgemaakt.

Ook de organisatie van het Grijs! Festival — dat dit jaar volledig in het teken zou staan van vitaal ouder worden — zag geen andere optie dan de stekker er voor nu uit te trekken. “Helaas hebben we moeten besluiten dat vanwege de hitte, en de vele afmeldingen die daardoor al binnenkwamen, het festival zaterdag niet kan doorgaan”, laat de organisatie in een verklaring weten.

Nieuwe datum in september

Voor het Grijs! Festival is inmiddels wel al direct een nieuwe datum geprikt. De organisatie laat weten dat het festival wordt verplaatst naar zaterdag 19 september. Op die dag zullen alsnog de geplande theater- en modeshows, workshops en lezingen over vitaal ouder worden plaatsvinden op de verschillende wijklocaties.

Zodra de nieuwe datum voor de Ooster Art Kunstmarkt bekend is, zal de organisatie dit via de wijkkanalen communiceren.