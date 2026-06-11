Straatboer Steven zorgt voor gratis groene voortuin

Foto: Ellen Beck

Groningers die een woning huren van een woningcorporatie en die een voortuin hebben die wel wat groen kan gebruiken, kunnen Straatboer Steven bellen.

Vijf Groningse corporaties en de gemeente slaan daarbij de handen ineen. Zij zorgen ervoor dat versteende voortuinen van huurders een groene make-over krijgen. De uitvoering ligt in handen van Straatboer, een groenexpert die zich richt op sociale huurwoningen.

Wie huurt bij Wierden en Borgen, Nijestee, Lefier, De Huismeesters of Patrimonium, komt ervoor in aanmerking. Na aanmelding komt Straatboer Steven langs om de wensen van de huurder te horen, om vervolgens samen een ontwerp te maken. Hij zorgt ervoor dat de tegels eruit gaan en de tuinaarde erin, gevolgd door tweedehands planten, die bijvoorbeeld gered zijn bij een verbouwing.

Behalve dat de hele straat ervan opknapt, is het goed voor het klimaat, want een groene tuin is koeler in de zomer en het regenwater loopt sneller weg, wat het riool ontlast.

Belangstellenden kunnen kijken op straatboer.nl/aanmelden of contact opnemen met hun woningcorporatie. Er staat ook informatie op gemeente.groningen.nl/voortuin-vergroenen.