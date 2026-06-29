Statenlid Stijn ten Hoeve stapt uit Partij voor de Dieren en gaat alleen verder

Stijn ten Hoeve verlaat per 1 juli de Partij voor de Dieren. Het Statenlid gaat vanaf de Statenvergadering van 1 juli verder als zelfstandig volksvertegenwoordiger.

Ten Hoeve was in totaal tien jaar actief binnen de PvdD. Sinds de verkiezingen van 2023 zat ze in de Provinciale Staten van Groningen voor de partij. In een persbericht geeft Ten Hoeve aan op te stappen omdat ze ontevreden is over de gang van zaken binnen de partij.

‘Interne ondermijning en vriendjespolitiek’

“De Partij voor de Dieren biedt mij niet meer de veilige structuren waarbinnen ik vorm kan geven aan het hoogste goed waarvoor ik me politiek wilde inzetten, namelijk verbinden en samenwerken voor dieren, klimaat en rechtvaardigheid”, aldus het scheidend PvdD-Statenlid. “Ik vind dat ik bovenmatig ben blootgesteld aan interne ondermijning, vriendjespolitiek, schending van mijn integriteit en, vooral amateurisme. Kortom, in plaats van medewerking ervoer ik volop tegenwerking vanuit de partij.”

Ten Hoeve gaat als eenmansfractie verder, in eerste instantie onder haar eigen naam. “Voor de duidelijkheid: uiteraard zijn er binnen de Partij voor de Dieren ook mensen die werken zoals ik. Deze mensen bedank ik voor alle samenwerking en steun. Helaas zijn zij in de minderheid.”

‘Mooie successen’

Ondanks de scheiding blikt het PvdD-Statenlid positief terug op de afgelopen jaren en de successen die ze met de partij heeft behaald. “Ik noem het miljoen voor de wildopvang, de inzet op de waterstofeconomie in de nieuwe Omgevingsvisie en het halve miljoen voor Bos & Hout.”