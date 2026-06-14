Startpunt Wooncoöperatie enthousiast over initiatiefwet: “Heel goed dat burgers regie krijgen hoe ze willen wonen”

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De initiatiefwet van het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman om wooncoöperaties makkelijker van de grond te krijgen, kan rekenen op veel enthousiasme in de stad. Het Startpunt Wooncoöperatie Groningen spreekt na de behandeling van de wet in Den Haag van een “erg positieve ontwikkeling” nu de wet afkoerst op een Kamermeerderheid. “Het is goed dat burgers straks meer regie krijgen over hoe ze willen wonen.”

Met de ‘Wet Bevordering Wooncoöperaties’ wil Beckerman de juridische en financiële barrières slechten waar groepen burgers nu nog massaal tegenaan lopen. Bij een wooncoöperatie huren of bouwen bewoners gezamenlijk hun woningen en beheren zij zelf het complex, zonder winstoogmerk. Omdat de vorm nu niet goed in de wet verankerd is, weigeren banken vaak hypotheken en lopen burgers vast bij instanties. De nieuwe wet moet zorgen voor betere toegang tot grond, geld en professionele ondersteuning.

“Ik heb het debat afgelopen week niet live kunnen kijken, maar ik heb na afloop wel de verslagen en de Handelingen gelezen”, vertelt Karin Kruijer van het Startpunt Wooncoöperatie Groningen. “De samenvatting is dat er behoorlijk positief is gereageerd op de initiatiefwet.”

Subsidies en angst voor verdringing

Toch is er in Den Haag ook kritiek. Een minderheid is minder enthousiast. Zij vrezen dat door de wet er te veel subsidies naar wooncoöperaties zullen gaan en dat het verplichten van gemeenten om grond te reserveren ten koste gaat van reguliere kopers en verhuurders.

Kruijer begrijpt dat er discussie is, maar blijft hoopvol. “Het is belangrijk om ons te realiseren dat het voorstel er nog niet helemaal door is. Volgende week stemt de Tweede Kamer, waarna de Eerste Kamer er nog naar moet kijken. Maar gezien de brede politieke steun (onder andere van PRO, PVV, CDA en ChristenUnie, red.) ziet het er heel positief uit. En natuurlijk sta ik er gekleurd in, maar ik denk dat het heel goed is dat mensen in de toekomst meer de regie kunnen voeren. Al blijft dit een woonvorm waar je zelf, ook met een nieuwe wet, nog altijd flink voor aan de bak moet om het op te richten.”

Groningen als voorloper?

Groningen doet het landelijk, naast een aantal andere gemeenten, al erg goed. De stad heeft met de Ebbingehof aan de Langestraat (veertig appartementen voor vijftigplussers) al een succesvolle coöperatie in de praktijk. Daarnaast heeft de gemeente Groningen de ambitie uitgesproken om elk jaar twee nieuwe locaties aan te wijzen voor deze woonvorm. De eerste plekken op De Suikerzijde en op de Eems zijn inmiddels gereserveerd.

“Daarmee neem je als gemeente al een hele belangrijke hobbel weg”, legt Kruijer uit. “Het begint namelijk allemaal met grond. Zonder grond begin je niks.”

Veel belangstelling

Dat het concept leeft in Groningen, bleek afgelopen week tijdens speciale informatieavonden voor de locaties op De Suikerzijde en de Eems. In totaal stonden er 135 personen op de gastenlijst.

“Tijdens de avonden zelf is uiteindelijk niet iedereen op komen dagen. Waarom weten we niet helemaal zeker, wellicht dat het slechte weer een rol speelde”, vertelt Kruijer. “Maar de mensen die er wél waren, waren enorm geïnteresseerd. We kijken terug op hele waardevolle bijeenkomsten. Het heeft ons er ook toe gebracht dat we op korte termijn een nieuwe bijeenkomst gaan organiseren om concreet verder te werken aan het oprichten van deze nieuwe Groningse wooncoöperaties.”