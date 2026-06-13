Stadspartij na start strafrechtelijk onderzoek crematorium: “Voortaan jaarlijkse controle”

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Milieuboa’s zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vraag of het Stadscrematorium aan de noordrand van de wijk Selwerd strafbare feiten heeft gepleegd. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s en wil dat de controles op crematoria voortaan jaarlijks plaatsvinden.

“Dat het Stadscrematorium jarenlang zonder werkende filters crematies heeft uitgevoerd, werd in april duidelijk”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “Wij hebben toen direct vragen gesteld. Nu blijkt dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de gang van zaken. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten hiervan. Zijn er dingen gebeurd die absoluut niet hadden gemogen? Ondertussen maken wij ons oprechte zorgen over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden in de directe nabijheid.”

Drie jaar lang vieze rookgassen

De crematies werden op 20 april, na een anonieme melding, per direct stilgelegd. De milieuboa’s zijn ingezet omdat er op zijn minst sprake lijkt te zijn van onverschilligheid en mogelijk zelfs van economisch calculerend gedrag. Vieze rookgassen zijn drie jaar lang ongefilterd in de buitenlucht terechtgekomen. In die rook kan mogelijk kwik hebben gezeten, of de uitstoot kan andere zware metalen hebben bevat. De omgevingsdienst doet momenteel onderzoek naar de exacte uitstoot. Daarna buigt de GGD zich over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De resultaten hiervan worden na de zomer verwacht.

Menger: “Het crematorium bevindt zich aan de rand van Selwerd, vlak bij de Zernike Campus. Het is een plek waarbij er in de omgeving gewoond wordt, maar waarbij er ook dagelijks honderden studenten langsfietsen. De risico’s kunnen heel groot zijn. Wij vragen het college sowieso om ons als raad op de hoogte te houden en ons op een transparante manier te informeren. Mijn fractie blijft dit op de voet volgen.”

Jaarlijkse controle

De grote vraag is echter hoe het mogelijk is dat er jarenlang zonder werkend filtersysteem is geopereerd. Uit de huidige regelgeving blijkt dat crematoria slechts eens in de vijf of zes jaar een controle kunnen verwachten. Menger vindt dat onacceptabel: “Dit zal anders moeten. Zulke situaties wil je te allen tijde voorkomen. Dit moet goed gewaarborgd zijn. Daarom lijkt het ons noodzakelijk dat crematoria te maken krijgen met een jaarlijkse controle. Nogmaals, dat er geen filtersysteem is gebruikt, kan een hele grote impact hebben.”

Verslaggever Willem Poppes sprak eerder met het wijkplatform Selwerd: