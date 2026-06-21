Stadspartij en PvhN stellen opnieuw vragen over Asingastraat: “Neemt men de gevaarlijke situatie niet serieus?”

Afgelopen vrijdag werden de hekken rond het terrein geplaatst. Foto: ingezonden

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden stellen opnieuw vragen over de gevaarlijke situatie die afgelopen week enkele dagen aan de orde is geweest aan de Asingastraat. Ondanks toezeggingen van de wethouder afgelopen woensdag om een sloopterrein direct af te sluiten met hekken, gebeurde dit pas twee dagen later. Een onverantwoorde situatie, zo vinden de fracties.

Door het voortijdig weghalen van bouwhekken door een sloper was een braakliggend terrein, inclusief een diepe, open put, vrij toegankelijk voor spelende kinderen. Tijdens het vragenuurtje op woensdag trok raadslid Conny Eldering van Stadspartij 100% voor Groningen al aan de bel. Wethouder Broeksma was toen duidelijk in zijn antwoord: de woningcorporatie was aangesproken en de hekken zouden “nog vandaag” worden teruggeplaatst.

Wel geleverd, niet geplaatst

Hoewel de gevaarlijke put woensdag direct werd afgedekt met een los hek, bleef het terrein zelf tot vrijdagochtend toegankelijk voor bijvoorbeeld spelende kinderen. De nieuwe bouwhekken werden woensdag weliswaar netjes op de stoep afgeleverd, maar pas op vrijdag daadwerkelijk gemonteerd.

Wederom namen verontruste buurtbewoners contact op met de raadsfracties, die nu opnieuw via mondelinge vragen het college om opheldering vragen. “Ondanks de toezegging van de wethouder en de bevestiging dat het een uiterst onveilige situatie betrof, was de toegezegde afzetting ook op donderdagavond nog niet gerealiseerd”, schrijven Eldering en woordvoerder Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Op donderdag lagen de hekken nog te wachten op plaatsing. Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Vinger aan de pols

De partijen willen van Broeksma weten waarom zijn toezegging niet naar behoren is uitgevoerd door de woningcorporatie. “Hoe kan het dat een uiterst gevaarlijke situatie die door bewoners gemeld wordt, en door de wethouder wordt bevestigd, niet leidt tot direct oplossen? Neemt men de gevaarlijke situatie niet serieus?”, vragen de raadsleden zich hardop af.

De oppositiepartijen vinden dat de wethouder in het vervolg korter op de bal moet spelen. Ze eisen dat het college voortaan zélf de vinger aan de pols houdt bij dit soort acute veiligheidssituaties en dat uitvoerders verplicht worden om een duidelijke terugkoppeling te geven zodra een gevaar daadwerkelijk is geweken. “Want”, zo sluiten de partijen af, “voorkomen is nog altijd beter dan genezen.”

Aan de Asingastraat worden 160 verouderde woningen vervangen door twee nieuwe, energiezuinige appartementencomplexen met in totaal 160 nieuwe woningen. De bouw daarvan start deze maand.