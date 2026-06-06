Stadspartij en Groninger Belang eisen actie rond ‘rotte kies’ Friesestraatweg: “Overheid moet ten dienste staan van inwoners”

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De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen in de gemeenteraad en de fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten hebben de krachten gebundeld rondom een slepende kwestie aan de Friesestraatweg. Beide partijen zijn de overlast rondom een leegstaand en zwaar verloederd pand zat en eisen met spoed actie van zowel de gemeente als de provincie.

“Het gaat om een ernstig vervuild en verloederd pand”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Het kan niet zo zijn dat inwoners en omwonenden langdurig geconfronteerd worden met overlast, gevoelens van onveiligheid en een vervuilde leefomgeving. Ondertussen lijken procedures en regelgeving noodzakelijke stappen alleen maar te vertragen.”

Veertig politie-meldingen in twee jaar

Onlangs vroeg Menger tijdens het politiek vragenuurtje in de gemeenteraad ook al aandacht voor de situatie. De Stadspartij wilde toen weten hoe vaak de hulpdiensten al in actie moesten komen bij het pand. Wethouder Manouska Molema (PRO) liet daarop namens het college weten: “De meldingen komen bij verschillende instanties binnen, dus we weten niet exact het totale aantal. We weten wel dat er in de afgelopen twee jaar zo’n veertig meldingen zijn binnengekomen bij de politie. Die meldingen hebben betrekking op overlast, vernielingen, illegaal betreden, brand, diefstal, drugshandel en het verblijf van dak- en thuislozen.”

Molema was in haar beantwoording ook heel helder: de huidige situatie moet vanwege de veiligheidsrisico’s zo snel mogelijk worden beëindigd. Hoewel er volgens de wethouder geen acute gezondheidsrisico’s zijn door de extreme vervuiling in het pand, zijn de indirecte risico’s voor de buurt wél groot. “We zien risico’s voor de omgeving door de mensen die het pand illegaal betreden, bijvoorbeeld doordat ze in het pand brand stichten.”

Vleermuizen

Op de plek van het leegstaande gebouw wil een ontwikkelaar graag een nieuw appartementencomplex met 150 woningen realiseren. Dat proces zit echter al geruime tijd muurvast omdat een natuurvergunning is verlopen door de aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuren. Dit is precies de reden waarom Groninger Belang nu in de Provinciale Staten op de trom slaat: de provincie is namelijk het bevoegde gezag als het gaat om deze specifieke natuurvergunningen.

Menger: “In de gemeenteraad richten onze vragen zich met name op handhaving, veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van het pand zelf. De collega’s van Groninger Belang vragen in het provinciehuis aandacht voor de bredere provinciale rol rondom leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en knellende regelgeving. Voor ons is duidelijk dat de overheid ten dienste moet staan van de inwoners, en niet andersom. Wanneer situaties zoals deze jarenlang blijven voortbestaan zonder uitzicht op een oplossing, moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en doorpakken.”