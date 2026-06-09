Stadspartij blij met besluit over behoud luchtalarm: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is blij met het voorgenomen besluit van het kabinet om het luchtalarm in 2028 toch niet af te schaffen. Dinsdag werd bekend dat het ministerie van Defensie gaat meebetalen om het waarschuwingssysteem in de lucht en up-to-date te houden.

Het besluit mag gezien worden als een ommezwaai. Slechts twee weken geleden maakte minister David van Weel (VVD) van Justitie en Veiligheid nog bekend dat de stekker definitief uit de welbekende sirenes zou worden getrokken, omdat er geen geld was om het verouderde netwerk in stand te houden dan wel te vervangen. Bronnen rondom het kabinet melden nu echter aan de NOS dat Den Haag op die plannen terugkomt. Het alarm blijft, naast het digitale NL-Alert, gewoon bestaan en wordt de komende jaren gemoderniseerd.

‘Slechtst denkbare moment’

“Wij zijn heel tevreden met dit voorgenomen besluit”, reageert Yaneth Menger namens de Stadspartij. Menger sprak twee weken geleden nog haar zorgen uit toen het systeem dreigde te verdwijnen. “Het systeem is van grote toegevoegde waarde. Het kabinet heeft duidelijk geluisterd naar de brede roep uit zowel de coalitie als de oppositie om het luchtalarm te behouden. Er is gelukkig niet halsoverkop een onomkeerbaar besluit genomen.”

Volgens Menger is het behoud van de sirenes in de huidige tijd bittere noodzaak. “We zitten momenteel in een zeer complexe geopolitieke situatie waarvan niemand weet hoe die afloopt. Zoiets cruciaals afschaffen zou gebeuren op het slechtst denkbare moment. Bovendien zou je door het schrappen van de fysieke sirenes een grote groep mensen die digitaal minder vaardig is uitsluiten bij noodsituaties. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald; wij zijn hier echt heel blij mee.”

Erfenis uit de Koude Oorlog

Het luchtalarm werd ooit ingevoerd om de bevolking te waarschuwen voor acute luchtaanvallen, zoals destijds in de Tweede Wereldoorlog. Het huidige, fijnmazige netwerk van palen is echter een rechtstreekse erfenis uit de tijd van de Koude Oorlog, destijds opgezet in het kader van de civiele verdediging. In 1993 werd besloten om het destijds verouderde netwerk volledig te vervangen door het huidige, moderne systeem.

Tegenwoordig staan er ruim 4.200 sirenes verspreid over Nederland. Deze kunnen volledig draadloos en onafhankelijk van elkaar worden geactiveerd door de meldkamers van de hulpdiensten. Het systeem, dat maandelijks op de eerste maandag van de maand landelijk wordt getest, wordt ingezet bij grote, acute calamiteiten waarbij het voor de volksgezondheid noodzakelijk is dat inwoners direct naar binnen gaan en ramen en deuren sluiten.