Springsteen-tribute en blues in het Sterrebos tijdens tweede editie SterrebosLive

Foto: Rieks Oijnhausen

Op deze zondag 14 juni vindt de tweede editie van SterrebosLive van dit seizoen plaats. Bij de monumentale muziekkoepel in het Sterrebos treden vanmiddag The Boss Band en Rusty Licks op.

The Boss Band is een tribute-formatie die de bekendste nummers van Bruce Springsteen vertolkt. Wereldhits als ‘The River’, ‘Born to Run’ en ‘Dancing in the Dark’ worden met de herkenbare Springsteen-passie op het publiek afgevuurd. “We zijn ontstaan uit pure liefde voor de muziek van Bruce Springsteen”, laat de band weten. “Wij zijn muzikanten met een missie: de energie, emotie en beleving van een écht concert van Springsteen & The E-Street Band tot leven brengen op elk podium waar we staan. Het is meer dan een tribute; het is een ode met hart en ziel.”

Daarnaast treedt Rusty Licks op. “Dit is een formatie uit Heerenveen met warme banden in Groningen”, laat de organisatie van SterrebosLive weten. “De band speelt de blues in allerlei varianten: van stevige Chicagoblues tot swingende West Coaststyle en alles wat daar tussenin zit. Ook Rockabilly en Rock & Roll komen langs in prachtige covers en dansbare ritmes. Drijvende kracht achter de band is drummer Klaas Bosch.”

SterrebosLive begint vanmiddag om 15.00 uur bij de muziekkoepel in het Sterrebos. De toegang tot het muziekevenement is zoals altijd gratis. Voor de organisatie is het dit jaar een bijzonder seizoen: behalve dat het twintig jaar geleden is dat de allereerste SterrebosLive werd gehouden, bestaat de iconische muziekkoepel in het park precies een eeuw.