Snotteren, jeukende ogen en kriebelhoest? Dit kan je doen tegen hooikoorts

Het hooikoortsseizoen is volop bezig. Maar wat kan je ertegen doen? Longarts Ivonne Raats vertelt OOG hoe je van je klachten afkomt en de gemeente laat ons zien wat er wordt gedaan om pollen, als bron van het probleem, te verminderen.

De tips van Raats zijn simpel: ga naar de huisarts of drogist. Volgens de longarts en ademcoach zijn er genoeg middelen die goed kunnen helpen: “Wacht geen jaren met je klachten. Dat is zonde van de tijd. Werkt het ene middel niet, dan is er vast iets anders dat wel voor jou werkt!”

Hoewel de (huis)middelen tegen de pollen de symptomen bestrijden, neemt dat de bron van de allergische reactie nog niet weg. Daarom houdt de gemeente bij het planten van bomen en planten rekening met hooikoorts en pollen. Opvallend, omdat veel andere Nederlandse gemeenten dat niet doen.