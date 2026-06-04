Snelle fietsroute tussen Helperpark en Bornholmstraat nu open

Tussen het Helperpark en de Bornholmstraat is sinds kort een fietsroute te gebruiken die ‘verkeerslichtenvrij’ is. De nieuwe fietsverbinding gaat langs de zuidoostkant van de Euroborg, via de Oude Stamspoorbrug en Gideonweg onder de Europaweg door.

De route maakt het mogelijk om sneller van het Helperpark/de Helperzoomtunnel naar de Bornholmstraat te gaan, en andersom. Het fietspad is onderdeel van de verbinding van en naar Meerstad. Alleen op dagen dat FC Groningen thuis speelt, is de fietsroute afgesloten met een schuifpoort.

De omgeving rondom het pad wordt de komende tijd nog verder ingericht. Een gedeelte van de hekwerken die er nu staan zijn tijdelijk. De definitieve inrichting volgt later dit jaar.