Slechtzienden testen nieuwe busstation Groningen tijdens speciale rondleiding

Het nieuwe busstation wordt vanaf 28 juni in gebruik genomen. Om ervoor te zorgen dat het station voor iedereen goed toegankelijk is kregen leden van Oogvereniging afdeling Groningen een speciale rondleiding over het terrein.

Tijdens de rondleiding konden de deelnemers kennismaken met het nieuwe busstation en ervaren hoe zij zich als slechtziende reiziger over het station kunnen verplaatsen. Daarbij werd vooral rekening gehouden met looplijnen, braille/informatie paaltjes en de algemene gebruiksvriendelijkheid van het gebied.

De rondleiding had niet alleen een informatief karakter. De aanwezigen werden ook gevraagd feedback te geven. Volgens Boerema project manager van de Gemeente Groningen waren de aanwezigen erg positief over het nieuwe busstation. Wat Boerema vooral hoorde was dat men het heel fijn te vind dat je op het nieuwe busstation niet meer over de busbaan hoeft te wandelen om bij je bus te komen. Het enige puntje van kritiek was dat er doormiddel van braille beter kan worden aangegeven welke bus waar en hoe laat aankomt.