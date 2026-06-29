Slapen of toch juichen: Nederland speelt diep in de nacht tegen Marokko

Nederland speelt dinsdagnacht in de zestiende finale van het WK voetbal tegen Marokko. Het team van Ronald Koeman komt pas om 03.00 uur ’s nachts in actie.

Ondanks het late tijdstip van het duel geven veel mensen aan wakker te blijven om de wedstrijd te kijken. Iedereen heeft zo zijn eigen techniek om wakker te blijven. De een kiest ervoor een wekker te zetten om zo toch nog een soort volwaardige nachtrust te krijgen, terwijl de ander besluit door te halen. “Het schooljaar is toch bijna voorbij”, zegt een scholier die van plan is wakker te blijven.

Uiteindelijk maakt het tijdstip voor veel mensen niet uit, zolang het Nederlands elftal maar wint. “Wat er ook gebeurt, al staan we met 3-0 achter, de televisie blijft aan”, laat iemand weten.

Als Nederland het duel dinsdagnacht wint, plaatst het zich voor de achtste finale. De mogelijke tegenstander is al bekend, gastland Canada is dan de volgende horde. Die wedstrijd wordt aankomende zaterdag om 19.00 uur gespeeld in het Amerikaanse Houston.