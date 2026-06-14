Slachtoffer steekpartij De Wijert is minderjarige jongen; nog geen verdachte aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De persoon die zaterdagavond gewond is geraakt bij een steekpartij in de wijk De Wijert is een minderjarige jongen. Dat laat de politie zondag weten.

“Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen”, meldt een politiewoordvoerder. “We zijn met betrokkenen in gesprek om te kijken wat er precies is gebeurd.”

De melding van het steekincident kwam zaterdagavond rond 23.55 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens de politie vond het incident plaats in de omgeving van de Van Schendelstraat. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer te stabiliseren, waarna de jongen met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft onder meer met verschillende omwonenden gesproken. Er is tot op heden nog niemand aangehouden.