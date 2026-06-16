Selwerd heeft nu een eigen vlag: ‘Ik vind hem prachtig’

Selwerd heeft sinds maandag, als een van de eerste wijken in Groningen, een eigen vlag. Met de vlag hoopt Wijkplatform Selwerd meer saamhorigheid in de wijk te creëren.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de vlag maandagmiddag onthuld voor wijkcentrum De Berk aan de Berkenlaan. “Ik ga de vlag nu ook uithangen als mijn dochter geslaagd is of voor het voetbal, in plaats van de Nederlandse vlag”, vertelt buurtbewoonster Sadia Habboubi. “Deze is namelijk veel leuker!”.

De vlag is ontworpen door een anonieme wijkbewoner. De kleuren groen en wit verwijzen naar de vlag van Groningen, maar ook naar de bomen en boomnamen in Selwerd. De blauwe strook staat voor het Reitdiep en het Selwerderdiepje, die vroeger altijd door de wijk heen liepen. Het familieschild van de familie Selwerd wordt aangegeven met een zon en het kasteel staat voor het oude kasteel Selwerd, dat in de wijk stond voordat de stad er was.