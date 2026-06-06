Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag in de Nieuwe Ebbingestraat is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.20 uur ter hoogte van het kruispunt met de Korenstraat. “Een automobilist is daar in botsing gekomen met een scooterrijder”, vertelt Wind. “Door de klap kwam de scooterrijder ten val.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. “Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plekke kunnen behandelen. De scooterrijder hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.” Over de exacte oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend; de politie doet hier onderzoek naar.