Scooterrijder gewond bij aanrijding Pasteurlaan

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Pasteurlaan in de wijk Corpus den Hoorn is zondagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur op de kruising met de Hippocrateslaan. “Vermoedelijk vanwege een voorrangsfout zijn een automobilist en de scooterrijder met elkaar in botsing gekomen op de kruising”, vertelt de nieuwsfotograaf. “De scooterrijder is daarbij ten val gekomen en gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Een verpleegkundige op een motorambulance heeft het slachtoffer behandeld. Dit kon ter plaatse. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.