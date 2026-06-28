Scooter in lichterlaaie onder Emmaviaduct

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een scooter aan het Hoornsediep onder het Emmaviaduct is in de nacht van zaterdag op zondag door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 03.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Omdat de brandweer druk bezig was met allerlei meldingen die te maken hadden met het onweer, kwam brandweer Haren met een tankautospuit naar deze locatie”, vertelt de fotograaf. “Onder het viaduct bleek een scooter in lichterlaaie te staan. Brandweerlieden hebben het vuur geblust. Maar ondanks dat zij snel ter plaatse waren konden zij niet voorkomen dat het voertuig zwaarbeschadigd raakte.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Niemand raakte gewond.